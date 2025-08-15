Кортеж с российскими делегатами выехал на переговоры с США

Кортеж с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым выехал для участия в саммите. Об этом сообщает РИА Новости.
«Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым выехал, предположительно, для участия в саммите», — сообщают журналисты. Делегация отправилась на мероприятие в полном составе.
Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в формате «три на три». Об этом сообщала пресс-служба Белого дома. Согласно заявлению, к Трампу присоединятся сенатор Марко Рубио и предприниматель Стив Уиткофф.
Переговоры между главами США и Россией запланированы на 22:00 (мск). Они пройдут на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». URA.RU будет вести онлайн-трансляцию мероприятия. Самолет с российским главой Путиным пока не прибыл на Аляску. Также сообщается, что Трамп уже приземлился на Аляске.
