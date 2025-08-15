15 августа 2025

Кортеж с российскими делегатами выехал на переговоры с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кортеж с российскими делегатами выехал на переговоры с США (архивное фото)
Кортеж с российскими делегатами выехал на переговоры с США (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Кортеж с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым выехал для участия в саммите. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым выехал, предположительно, для участия в саммите», — сообщают журналисты. Делегация отправилась на мероприятие в полном составе. 

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в формате «три на три». Об этом сообщала пресс-служба Белого дома. Согласно заявлению, к Трампу присоединятся сенатор Марко Рубио и предприниматель Стив Уиткофф.

Переговоры между главами США и Россией запланированы на 22:00 (мск). Они пройдут на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». URA.RU будет вести онлайн-трансляцию мероприятия. Самолет с российским главой Путиным пока не прибыл на Аляску. Также сообщается, что Трамп уже приземлился на Аляске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кортеж с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым выехал для участия в саммите. Об этом сообщает РИА Новости. «Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым выехал, предположительно, для участия в саммите», — сообщают журналисты. Делегация отправилась на мероприятие в полном составе.  Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в формате «три на три». Об этом сообщала пресс-служба Белого дома. Согласно заявлению, к Трампу присоединятся сенатор Марко Рубио и предприниматель Стив Уиткофф. Переговоры между главами США и Россией запланированы на 22:00 (мск). Они пройдут на военной базе «Элмендорф-Ричардсон». URA.RU будет вести онлайн-трансляцию мероприятия. Самолет с российским главой Путиным пока не прибыл на Аляску. Также сообщается, что Трамп уже приземлился на Аляске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...