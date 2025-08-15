Белый дом раскрыл формат переговоров

Белый дом резко сменил формат переговоров
Встреча России и США пройдет в новом формате. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома. Как уточнили в администрации Трампа, с американской стороны примут участие госсекретарь Марк Рубио и посланник на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Диалог пройдет в формате «три на три»
