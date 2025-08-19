Начальники Генштабов НАТО собираются обсудить будущее Украины

Встреча начальников Генштабов НАТО по вопросу Украины пройдет 20 августа
Служба новостей «URA.RU»
Встреча будет проходить в формате видеоконференции, заявили в пресс-службе НАТО
Встреча будет проходить в формате видеоконференции, заявили в пресс-службе НАТО

Начальники Генштабов НАТО проведут встречу по Украине 20 августа. Она будет проходить в формате видеоконференции. Об этом заявила пресс-служба НАТО.

«Начальники Генштабов НАТО проведут встречу по Украине 20 августа в формате видеоконференции», — указано в сообщении. Его слова приводит ТАСС.

Встреча начальников Генштабов НАТО по Украине пройдет на фоне переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся 18 августа в Вашингтоне. По оценке британских экспертов, эти переговоры не привели к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса, и стороны пока не смогли выработать компромиссное решение.

