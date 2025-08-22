В работе сайта Госуслуги произошел сбой

Пользователи жалуются на работу сайта «Госуслуги»
Пользователи столкнулись со сбоями в работе портала «Госуслуги». Согласно данным платформы Downdetector, фиксирующей нарушения в работе онлайн-сервисов, часть пользователей испытывает трудности со входом в личный кабинет.
Ранее аналогичные технические проблемы были зафиксированы в сервисе Google Meet. В связи с этим Роскомнадзор распространил заявление, в котором отрицал причастность контролирующего органа к возникновению перебоев в работе указанного приложения.
Сбои в работе сайта «Госуслуги»
