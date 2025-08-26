Белоусов проверил готовность фондов Минобороны к зиме

Белоусов провел совещание с представителями командования
Белоусов провел совещание с представителями командования

Министр обороны России Андрей Белоусов 26 августа провел рабочее совещание, посвященное подготовке объектов Минобороны к предстоящему отопительному сезону. Об этом рассказали в военном ведомстве.

«Наша задача сегодня по каждому округу определить, что еще надо сделать [к грядущему отопительному сезону], составить соответствующие графики и добиваться реализации поставленных задач», — сказал Белоусов на совещании. Его слова приводит telegram-канал Минобороны.

Особое внимание было сосредоточено на объектах в Североморске, проведении ремонтных работ на базах морской пехоты Тихоокеанского флота, а также на медицинских учреждениях и жилищном фонде в Валдае Новгородской области и Молькино Краснодарского края. Министр обороны поручил до зимы провести подготовку объектов фондов Минобороны, а также взять на контроль объекты, которые сейчас требуют самого пристального внимания.

Представители военного командования доложили министру обороны о завершении подготовки фондов к эксплуатации в зимний сезон. В частности, были окончены ремонтные мероприятия, сформированы необходимые резервы топлива, обеспечен полный комплект сотрудников, а также созданы технические и аварийные бригады. Все объекты получили соответствующие паспорта готовности.

