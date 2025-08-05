Украинские спецслужбы привлекают секс-работниц для сбора разведывательной информации. Об этом сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом на территории РФ).
«Знаете, это может кому-то показаться неприятным, аморальным и так далее. Ну, а что делать, если нужно? И это такой способ достижения цели. Я не вижу в этом проблемы», — заявил руководитель украинского ГУР журналистке Рамины Эсхакзай. Как пишет журнал «Фокус», Буданов назвал это нормальной и вполне оправданная практикой.
Глава ГУР также отметил, что подобная практика характерна не только для Украины: к ней ранее прибегали и британские спецслужбы, используя работниц борделей для получения сведений. Он добавил, что с помощью девушек украинская сторона уже получала уникальную информацию в ходе выполнения служебных задач.
В нем Буданов подчеркнул, что для спецслужб использование нестандартных методов — обычная практика в условиях современной разведки. Руководитель ГУР отметил, что сбор информации возможен и в неофициальной обстановке, в частности, во время посещения бань. По его словам, в подобных местах люди чувствуют себя более непринужденно и могут поделиться значимой информацией, которая в иных условиях осталась бы неизвестной.
*Внесен на территории РФ в список террористов и экстремистов.
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