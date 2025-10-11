Жительница Липецкой области умерла после инъекции обезболивающего

Инъекцию сделал житель оказывающий незаконные медицинские услуги
В Лев-Толстовском районе Липецкой области 28-летняя женщина скончалась после инъекции обезболивающего препарата, которую ей сделал местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области.

«По данным следствия, вечером 10 октября 2025 года подозреваемый, осуществляющий незаконную деятельность по оказанию медицинских услуг в п. Лев Толстой, сделал 28-летней женщине, страдавшей неврологическим заболеванием, инъекции с применением обезболивающих препаратов, после чего она скончалась», — сказано в сообщении в telegram-канале СК по Липецкой области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый не имел права заниматься врачебной деятельностью и не обладал соответствующими квалификацией и лицензией. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей и изымают медицинскую документацию. В случае признания вины подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

