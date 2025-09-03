Губернатор Сахалина сообщил о прорыве в возвращении американской ExxonMobil

Публикация президентского указа, который создал условия для возможного возвращения американской компании ExxonMobil в крупный нефтегазовый проект «Сахалин-1» — это «прорыв». Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Возник указ, где обсуждается подготовка. <...> Значит, есть уже свет в конце тоннеля, и начали сотрудничать, и прочее», — рассказал Лимаренко в интервью телеканалу РБК. Он подчеркнул, что уход ExxonMobil из проекта был ошибочным шагом, как для самой компании, так и для экономики США в целом.
Документ был опубликован 15 августа, накануне саммита президентов России и США на Аляске. По словам Лимаренко, этот шаг можно считать настоящим прорывом в урегулировании вопроса. Указ и внесенные в него дополнения устанавливают конкретные условия, при которых участник консорциума, чья доля ранее была отчуждена, может вернуться в проект. В частности, иностранный инвестор должен содействовать снятию санкций, негативно влияющих на реализацию «Сахалина-1», а также обеспечить поставки необходимого оборудования иностранного производства. Кроме того, требуется перевести на счет нового оператора проекта денежные средства, ранее аккумулированные на ликвидационном счете.
Проект «Сахалин-1» реализуется с 1996 года в рамках соглашения о разделе продукции. Он включает три крупных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, с совокупными извлекаемыми запасами 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа. Оператором проекта ранее выступала компания Exxon Neftegaz Limited, в которой 30% принадлежало ExxonMobil, 10% — «Роснефти», 30% — японской Sodeco и 20% — индийской ONGC Videsh. Осенью 2022 года, на фоне обострения международной обстановки и введения санкций, проект был переведен в российскую юрисдикцию — новым оператором стало ООО «Сахалин-1» с регистрацией в Южно-Сахалинске.
