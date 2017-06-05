Почему россиянам стоит следить за новостями о изоляции Катара

16:44 05 июня 2017 0

Против Катара выдвинули принципиально новое обвинение - в поддержке радикалов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Правительство Йемена вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией в понедельник, 5 июня, разорвало свои дипломатические отношения с Катаром. Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и правительство Ливии. Кроме того, Катар выводят из арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами. Это произошло сразу после того, как коалиция выдвинула обвинение в поддержке запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Означает ли происходящее новый кризис в Персидском заливе, как это отразится на борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и почему это может оказаться на руку России — «URA.RU» рассказал эксперт Российского совета по международным делам, консультант по стратегии РФ на Ближнем Востоке Алексей Хлебников.

На самом деле подобные кризисы в отношениях между странами Персидского залива уже случались. К слову, Катар уже оказывался в центре серьезного конфликта в 2013 году. Однако в течение нескольких месяцев тогдашняя ситуация была урегулирована. Основной причиной прошлого кризиса называлось вмешательство Катара во внутренние дела других государств. Сейчас же против страны выдвинуто новое обвинение — в поддержке террористических организаций. Это принципиально новый аспект.

Кризис в Персидском заливе грозит принципиально изменить ситуацию в Сирии, полагают эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Конечно же, это отразится на раскладе сил в регионе, но не так, как многие сейчас себе представляют. С одной стороны, Катар не настолько влиятельная страна, но с другой — в локальных конфликтах в Сирии и отношениях с Ираном определенные изменения могут произойти. Полагаю, что Катар сейчас более активно переключится на отношения с Ираном, отношения с которым он поддерживал всегда. Можно также прогнозировать, что появится динамика в отношениях Катара и России. В то же время Москва вряд ли пойдет на резкое сближение, поскольку активно налаживает отношения с Саудовской Аравией и наверняка не хочет их портить.

Не думаю, что катализатором нынешнего кризиса в заливе стали недавние террористические акты в Кабуле и Лондоне. В регионе и без того царит очень напряженная атмосфера. Поэтому сейчас сложно сказать, что конкретно стало причиной нового конфликта в отношениях государств.

Важно отметить, что Катар является ваххабитским государством, которое поддерживает «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ террористическая организация. — ред.). Эта организация объявлена террористической как в Саудовской Аравии, так и в Египте и Арабских Эмиратах. И это важный аргумент, который страны Персидского залива имеют против Катара, поскольку они видят в «Братьях-мусульманах» реальную угрозу.

Как отразятся нынешние перемены на борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. — ред).? Не думаю, что исключение Катара из антиигиловской коалиции принципиально на что-то повлияет. Тем более что ситуация в заливе плотно контролируется США.

Для России же произошедшее является возможностью — мы должны использовать перемены по максимуму.

Естественно, у Москвы появляется перспектива для выстраивания более близких и конструктивных отношений с Дохой. Думаю, сейчас мы будем внимательно отслеживать ситуацию и смотреть, как мы можем повернуть ее применительно к Ирану и Сирии. Вопрос — в реакции Катара. Ведь прошлый кризис закончился тем, что Катар пошел на уступки, он помирился со своими партнерами. Но проблемы, видимо, были решены не до конца, раз сегодня мы наблюдаем очередное обострение.

Таким образом, сохраняются два основных сценария: либо произойдет очередное замирение Катара с другими государствами, выступившими сейчас против него, либо появится совершенно новая тенденция на изоляцию Катара.