В российских аэропортах отменят авиабилеты для пассажиров

Благодаря новой системе, пассажиры будут быстрее проходить регистрацию и досмотр перед вылетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Аэрофлот» и «Сбер» в ближайшие две недели представят систему биометрического контроля в аэропортах, сообщил источник URA.RU в авиакомпании. По его словам, после реализации проекта пассажирам при регистрации и посадке на рейс больше не придется предъявлять документы и получать бумажные билеты — система идентифицирует человека по снимку лица. Столичные аэропорты станут первыми полигонами для внедрения новинки. После отработки в Москве, она будет распространена на региональные воздушные гавани.

Как уточнил источник агентства, «Аэрофлот» и «Сбер» готовят совместную презентацию проекта биометрического контроля в аэропортах. «Технологии для этой системы разрабатывали в „Сбере“. Планируется представить ее в течение двух недель», — отметил собеседник.

После введения системы биометрического контроля, пассажиры смогут проходить регистрацию без посторонней помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По его словам, воспользоваться технологией смогут те пассажиры, чьи данные внесены в Единую биометрическую систему (ЕБС, к ней подключены все крупные банки). Для этого нужно будет прийти в одно из отделений банка, сфотографироваться и дать согласие на обработку персональной информации.

Планировалось, что технология будет работать так:

когда человек подойдет к стойке регистрации, он только поставит багаж на ленту и посмотрит в камеру — система автоматически зарегистрирует багаж и пассажира. При досмотре и выходе на посадку нужно будет также лишь посмотреть в камеру.

Как это реализуют на практике, будет объявлено на скорой презентации. URA.RU отправило запросы во комментариях в «Сбербанк» и «Аэрофлот». На момент публикации компании не ответили.

В «Домодедово» уже готовятся к внедрению новых технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» URA.RU подтвердили, что планируют в ближайшее время внедрить контроль пассажиров по биометрии лица. «Путешественник, предоставив биометрические данные, будет проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов», — отметили в пресс-службе «Домодедово». Аэропорт первым в России уже начал использовать автоматизированные турникеты (eGate). Ими оборудованы входы в зону таможенного контроля в галерее вылета международных рейсов и все выходы на посадку. «В ближайшем будущем турникеты оснастят видеокамерами для распознавания лиц», — добавили в «Домодедово».

Кроме того, в аэропорту будут установлены специальные CUSS-киоски, на которых пассажир самостоятельно сможет вносить свои биометрические данные. Также биометрию в перспективе можно будет сдать на стойках регистрации.

Другой крупный столичный аэропорт — «Шереметьево» — планирует внедрить механизм биометрической идентификации в двух зонах: при входе в зону предполетного досмотра внутренних линий и на выходе на посадку. За последнюю зону будут ответственны авиакомпании. «Пока эксперимент распространяется только на внутренние рейсы. В перспективе рассчитываем, что появится аналогичная возможность и для международных рейсов», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту «Шереметьево» система биометрического контроля будет действовать на внутренних авиалиниях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как рассказал URA.RU член общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов, в региональных аэропортах система биометрического контроля появится не скоро — сейчас вызывает трудности даже эксперимент по использованию электронных билетов. «Они были введены полтора года назад, но даже в Московских аэропортах система работает с большими сбоями, не говоря про регионы, где до сих пор требуют бумажный билет», — рассказал Зотов.

С мнением эксперта согласен главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, биометрические технологии окупаются в больших масштабах, поэтому после Москвы нововведение может появиться только в других крупных городах с высоким пассажиропотоком — Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске. Авиакомпаниям это выгодно, поскольку они смогут сэкономить на сборах за обслуживание в аэропортах. «Лоукостеры мотивируют пассажира регистрироваться на сайте, а не в аэропорту, потому что в аэропорту компании приходится платить за эту услугу. То же самое и с биометрией», — резюмировал Гусаров.