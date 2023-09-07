Неравнодушные люди меняют жизнь на родине Гагарина

Как общественный совет стал уникальным примером развития района

07 сентября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Под эгидой совета прошла реконструкция школы №2 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Гагарине (Смоленская область), на родине первого космонавта Юрия Гагарина, полгода назад был сформирован новый общественный совет. Организация является по-настоящему уникальным примером развития города и района с помощью объединения специалистов в различных областях, которые вместе решают местные проблемы. Как рассказала URA.RU глава совета Ирина Кузнецова, его задача не только в налаживании диалога между властью и обществом, но и в том, чтобы реально улучшать жизнь людей. «Все члены общественного совета — жители нашего города и района, специалисты в различных областях. Мы объединились, чтобы сделать жизнь на родине первого космонавта лучше. Каждому выделено свое направление деятельности. Я, например, на протяжении 15 лет являюсь директором и основателем фонда помощи детям „Ты не один“. И для поддержки семей и детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в течение 10 лет в нашем городе проходит форум „Я выбираю жизнь“», — рассказала Ирина Кузнецова. Участники общественного совета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такие объединения по действующему законодательству создаются при каждом муниципалитете. Целью их работы является осуществление общественного контроля за деятельностью федерального органа исполнительной власти. Совет Гагаринского района на первом заседании единогласно решил, что будет заниматься не только бюрократической деятельностью, но также создаст комиссии по различным направлениям, каждая из которых будет менять жизнь Гагарина к лучшему. Под эгидой совета прошла реконструкция школы №2, деньги на ремонт которой выделили бывшие выпускники. Другим примерно его работы является реконструкция двора в центре города, который фактически превратился из пустыря в комфортную зону для отдыха и занятий спортом. Кроме того, при содействии совета началась реконструкция церкви Тихвинской иконы Божьей матери и Храма всех скорбящих. В центре Гагарина реконструировали двор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Также совет намерен инициировать создание особой экономической зоны туристко-рекреационного типа «Гагаринская земля». Для этого советом были привлечены более 20 экспертов федерального уровня. «На сегодня мы уже проработали порядка 50 новых туристических объектов в городе и районе, под них уже есть определенные инвестиционные программы. Эффект от их реализации будет в двух сферах: экономической и социальной. Это новые рабочие места, увеличение доходов населения, новые турпотоки», — рассказал руководитель комиссии по туризму Михаил Чеботарев. Отдельным направлением деятельности совета является развитие спортивной жизни города и оздоровление детей. Так, в 2023 году было достигнуто соглашение со спортивных обществом «Динамо» о проведении двух турниров по самбо и дзюдо, а в начале лета был запущен социальный проект под названием «Красный берег». Он предусматривает реконструкцию спортивных площадок на берегу реки, организацию лыжной трассы и других зон для занятия спортом. В городе начали реконструкцию храмового комплекса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет также ведет работу по оказанию помощи участникам спецоперации. Как рассказал Владимир Савдеров, курирующий направление СВО, только за последний год город отправил более 100 тонн помощи бойцам. И это не только продукты питания, но и маскировочные сети, тепловизоры и прицелы. «При полном взаимодействии с командирами на передовой мы взяли новую высоту и стали делать комплектующую для квадрокоптеров», — подчеркнул Савдеров. Инновационная деятельность совета Гагаринского района может помочь исполнительной и законодательной власти сделать родной город первого космонавта привлекательным для молодежи и комфортным для жизни. Такой пример может положительно повлиять на работу подобных организаций по всей России. Храмовый комплекс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школу после реконструкции открыли 1 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реконструированный двор в центре Гагарина Фото: Владимир Андреев © URA.RU На открытии двора устроили праздник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Гагарине (Смоленская область), на родине первого космонавта Юрия Гагарина, полгода назад был сформирован новый общественный совет. Организация является по-настоящему уникальным примером развития города и района с помощью объединения специалистов в различных областях, которые вместе решают местные проблемы. Как рассказала URA.RU глава совета Ирина Кузнецова, его задача не только в налаживании диалога между властью и обществом, но и в том, чтобы реально улучшать жизнь людей. «Все члены общественного совета — жители нашего города и района, специалисты в различных областях. Мы объединились, чтобы сделать жизнь на родине первого космонавта лучше. Каждому выделено свое направление деятельности. Я, например, на протяжении 15 лет являюсь директором и основателем фонда помощи детям „Ты не один“. И для поддержки семей и детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в течение 10 лет в нашем городе проходит форум „Я выбираю жизнь“», — рассказала Ирина Кузнецова. Такие объединения по действующему законодательству создаются при каждом муниципалитете. Целью их работы является осуществление общественного контроля за деятельностью федерального органа исполнительной власти. Совет Гагаринского района на первом заседании единогласно решил, что будет заниматься не только бюрократической деятельностью, но также создаст комиссии по различным направлениям, каждая из которых будет менять жизнь Гагарина к лучшему. Под эгидой совета прошла реконструкция школы №2, деньги на ремонт которой выделили бывшие выпускники. Другим примерно его работы является реконструкция двора в центре города, который фактически превратился из пустыря в комфортную зону для отдыха и занятий спортом. Кроме того, при содействии совета началась реконструкция церкви Тихвинской иконы Божьей матери и Храма всех скорбящих. Также совет намерен инициировать создание особой экономической зоны туристко-рекреационного типа «Гагаринская земля». Для этого советом были привлечены более 20 экспертов федерального уровня. «На сегодня мы уже проработали порядка 50 новых туристических объектов в городе и районе, под них уже есть определенные инвестиционные программы. Эффект от их реализации будет в двух сферах: экономической и социальной. Это новые рабочие места, увеличение доходов населения, новые турпотоки», — рассказал руководитель комиссии по туризму Михаил Чеботарев. Отдельным направлением деятельности совета является развитие спортивной жизни города и оздоровление детей. Так, в 2023 году было достигнуто соглашение со спортивных обществом «Динамо» о проведении двух турниров по самбо и дзюдо, а в начале лета был запущен социальный проект под названием «Красный берег». Он предусматривает реконструкцию спортивных площадок на берегу реки, организацию лыжной трассы и других зон для занятия спортом. Совет также ведет работу по оказанию помощи участникам спецоперации. Как рассказал Владимир Савдеров, курирующий направление СВО, только за последний год город отправил более 100 тонн помощи бойцам. И это не только продукты питания, но и маскировочные сети, тепловизоры и прицелы. «При полном взаимодействии с командирами на передовой мы взяли новую высоту и стали делать комплектующую для квадрокоптеров», — подчеркнул Савдеров. Инновационная деятельность совета Гагаринского района может помочь исполнительной и законодательной власти сделать родной город первого космонавта привлекательным для молодежи и комфортным для жизни. Такой пример может положительно повлиять на работу подобных организаций по всей России.