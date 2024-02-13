В России будут лечить людей при помощи искусственного интеллекта

Власти работают над внедрением высоких технологий во все сферы жизни

13 февраля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Мишустин обсудил с вице-премьерами результаты «технологического рывка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти продолжат поддерживать медицинские проекты, стартапы и беспилотные транспортные системы, как главные векторы развития технологического суверенитета России. Так эксперты прокомментировали для URA.RU прошедшую 13 февраля стратсессию по «технологическому рывку», на которой премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о реализации 15 стратегических инициатив правительства. Мишустин провел очередную стратсессию, ее темой стал «технологический рывок». Это самый большой блок инициатив — 15 из 42 утвержденных правительством. На их реализацию с 2021 года из бюджета было выделено 200 млрд рублей, бизнес инвестировал во все проекты еще больше — 228 млрд рублей. Есть конкретные результаты по разработке всех видов беспилотных транспортных систем. В частности, на базе КамАЗа налажено производство автоматизированных грузовиков, они способны передвигаться по скоростным трассам, пока только по направлению Москва — Санкт-Петербург. Искусственный интеллект позволит рассчитать минимальную дозу излучения для медицинских обследований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следующая инициатива, «чистая энергетика», обеспечила России 340 МВт электроэнергии, построено 20 экологически-безопасных объектов. По словам Мишустина, активная работа идет в сферах водородной и атомной энергетики. Такие проекты позволяют сохранить экологию, а также здоровье россиян. «Работа идет и над современными решениями, которые помогают сберечь здоровье людей, увеличить эффективность профилактики и лечения таких сложных заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь», — продолжил премьер тему охраны здоровья. Сейчас в России создается оборудование, позволяющее непрерывно следить за основными показателями здоровья. Тема непрерывного мониторинга здоровья является одной из главных задач российского технологического суверенитета, так прокомментировал выступление российского премьера доктор технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Ученый сообщил, что сейчас его компания разработала и запатентовала протокол, при помощи искусственного интеллекта ИИ позволит существенно снизить «лучевую нагрузку» на организм пациента в процессе компьютерной томографии. Искусственный интеллект способен рассчитать минимальную дозу излучения на организм. «Есть ряд заболеваний, динамику которых достоверно можно отследить исключительно при помощи компьютерной томографии — это, например, опухоли. Однако по причине того, что такие исследования сопряжены с большой дозой вредного для человека излучения, проводить их слишком часто нельзя. Сейчас ученые работают над тем, чтобы медицинские исследования можно было проводить непрерывно, но без ущерба здоровью», — отметил Арлазаров, комментируя итоги стратсессии. «Есть у нас также немало изобретателей, народных умельцев и энтузиастов своего дела, которые имеют очень много интересных замыслов. Но для их реализации талантам нужно помогать», — продолжил стратсессию Мишустин. Правительство поддерживает технологические стартапы и вкладывается в развитие ИТ сферы, для этого создана специальная платформа, где уже есть информация о 10 тыс. перспективных проектах. В 2023 году госфинансирование получили более пяти тыс. предпринимателей. Около 60 крупных технологических предприятий также получили 9 млрд рублей. Внимание уделено и подготовке кадров, чтобы заявленный «технологический рывок» стал возможен созданы передовые инженерные школы на базе 30 университетов, общее число которых со временем вырастет до 50. В заключении премьер отметил важность достижения конкретных результатов по каждому проекту, и призвал внимательно наблюдать за тем, какие задачи из заявленных были решены, а какие — нет. Статья по теме Мишустин изменит расклады в торговле на евразийском континенте «Рост проектов с открытым исходным кодом (Open Source) — одна из ключевых тенденций развития ИТ-сферы в 2024 году. Его используют 90% лидеров индустрии», — поделился опытом разработчик отечественного ПО, генеральный директор ТИМ ФОРС Руслан Гайнанов. «Государство, в первую очередь, заинтересовано в развитии проектов с открытым кодом, подобные программы обсуждаются на уровне правительства уже несколько лет, существует стратегия их развития». С помощью таких проектов, рассказал эксперт, можно повысить эффективность госзакупок программного обеспечения и снизить санкционные риски для ИТ-отрасли. Один из разработанных командой Руслана Гайнанова ИТ-продуктов — GoOpenSource, как раз, и направлен на решение государственных задач и потребностей импортозамещения. «Экспортный потенциал — важное условие успешности технологического развития страны и ее экономики», — обратила внимание руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Она напомнила про экспортные интересы России, о которых говорил Мишустин на площадке «Евразийского экономического союза», и рассказала, что сейчас внимание государства направлено на создание «единого окна» экспортера — это цифровая экосистема, упрощающая взаимодействие с деловыми партнерами из других стран. «Важно дать российским экспортерам возможность связаться с торгпредствами в режиме „одного окна“ и обеспечить поддержку информацией об уровне спроса, потенциальных контрагентах, об особенностях правового и таможенного регулирования», — подчеркнула Богатырева. По ее мнению, реализация проекта поможет российским компаниям предвосхищать запросы мирового рынка, а также задавать свои тренды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти продолжат поддерживать медицинские проекты, стартапы и беспилотные транспортные системы, как главные векторы развития технологического суверенитета России. Так эксперты прокомментировали для URA.RU прошедшую 13 февраля стратсессию по «технологическому рывку», на которой премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о реализации 15 стратегических инициатив правительства. Мишустин провел очередную стратсессию, ее темой стал «технологический рывок». Это самый большой блок инициатив — 15 из 42 утвержденных правительством. На их реализацию с 2021 года из бюджета было выделено 200 млрд рублей, бизнес инвестировал во все проекты еще больше — 228 млрд рублей. Есть конкретные результаты по разработке всех видов беспилотных транспортных систем. В частности, на базе КамАЗа налажено производство автоматизированных грузовиков, они способны передвигаться по скоростным трассам, пока только по направлению Москва — Санкт-Петербург. Следующая инициатива, «чистая энергетика», обеспечила России 340 МВт электроэнергии, построено 20 экологически-безопасных объектов. По словам Мишустина, активная работа идет в сферах водородной и атомной энергетики. Такие проекты позволяют сохранить экологию, а также здоровье россиян. «Работа идет и над современными решениями, которые помогают сберечь здоровье людей, увеличить эффективность профилактики и лечения таких сложных заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь», — продолжил премьер тему охраны здоровья. Сейчас в России создается оборудование, позволяющее непрерывно следить за основными показателями здоровья. Тема непрерывного мониторинга здоровья является одной из главных задач российского технологического суверенитета, так прокомментировал выступление российского премьера доктор технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Ученый сообщил, что сейчас его компания разработала и запатентовала протокол, при помощи искусственного интеллекта ИИ позволит существенно снизить «лучевую нагрузку» на организм пациента в процессе компьютерной томографии. Искусственный интеллект способен рассчитать минимальную дозу излучения на организм. «Есть ряд заболеваний, динамику которых достоверно можно отследить исключительно при помощи компьютерной томографии — это, например, опухоли. Однако по причине того, что такие исследования сопряжены с большой дозой вредного для человека излучения, проводить их слишком часто нельзя. Сейчас ученые работают над тем, чтобы медицинские исследования можно было проводить непрерывно, но без ущерба здоровью», — отметил Арлазаров, комментируя итоги стратсессии. Правительство поддерживает технологические стартапы и вкладывается в развитие ИТ сферы, для этого создана специальная платформа, где уже есть информация о 10 тыс. перспективных проектах. В 2023 году госфинансирование получили более пяти тыс. предпринимателей. Около 60 крупных технологических предприятий также получили 9 млрд рублей. Внимание уделено и подготовке кадров, чтобы заявленный «технологический рывок» стал возможен созданы передовые инженерные школы на базе 30 университетов, общее число которых со временем вырастет до 50. В заключении премьер отметил важность достижения конкретных результатов по каждому проекту, и призвал внимательно наблюдать за тем, какие задачи из заявленных были решены, а какие — нет. «Рост проектов с открытым исходным кодом (Open Source) — одна из ключевых тенденций развития ИТ-сферы в 2024 году. Его используют 90% лидеров индустрии», — поделился опытом разработчик отечественного ПО, генеральный директор ТИМ ФОРС Руслан Гайнанов. «Государство, в первую очередь, заинтересовано в развитии проектов с открытым кодом, подобные программы обсуждаются на уровне правительства уже несколько лет, существует стратегия их развития». С помощью таких проектов, рассказал эксперт, можно повысить эффективность госзакупок программного обеспечения и снизить санкционные риски для ИТ-отрасли. Один из разработанных командой Руслана Гайнанова ИТ-продуктов — GoOpenSource, как раз, и направлен на решение государственных задач и потребностей импортозамещения. «Экспортный потенциал — важное условие успешности технологического развития страны и ее экономики», — обратила внимание руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Она напомнила про экспортные интересы России, о которых говорил Мишустин на площадке «Евразийского экономического союза», и рассказала, что сейчас внимание государства направлено на создание «единого окна» экспортера — это цифровая экосистема, упрощающая взаимодействие с деловыми партнерами из других стран. «Важно дать российским экспортерам возможность связаться с торгпредствами в режиме „одного окна“ и обеспечить поддержку информацией об уровне спроса, потенциальных контрагентах, об особенностях правового и таможенного регулирования», — подчеркнула Богатырева. По ее мнению, реализация проекта поможет российским компаниям предвосхищать запросы мирового рынка, а также задавать свои тренды.