Кто больше всего ждет переговоров Путина и Трампа

Аналитик Королев: партнеры России ждут встречу Путина и Трампа
Президент Владимир Путин с партнерами по БРИКС наметил план действий на переговорах с лидером США Дональдом Трампом
Президент Владимир Путин с партнерами по БРИКС наметил план действий на переговорах с лидером США Дональдом Трампом

Предстоящую встречу президентов России и США ждут партнеры Москвы по БРИКС, которые подвергаются давлению со стороны Дональда Трампа. Именно поэтому сразу после новостей о готовящемся саммите Владимир Путин провел серию встреч и телефонных разговоров, рассказал в интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев.

«Лидеры стран БРИКС ждут предстоящей встречи Путина и Трампа. Они держат руку на пульсе и пытаются выяснить, как идут российско-американские переговоры. Одни предлагают свои площадки, другие — какие-то посреднические усилия, механизмы. Встреча президентов России и США — это новость номер один. Все пытаются получить информацию и понять, что им дальше делать в плане торговли, дипломатии, стратегической стабильности», — сказал Королев.

Кремль объявил о согласовании встречи Путина и Трампа 7 августа, после визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, встреча пройдет в ближайшие дни — ее ориентиром обозначена следующая неделя. После этого Путин провел серию телефонных разговоров. Российский лидер обсудил встречу с Уиткоффом с лидерами ЮАР, Китая, Индии, ОАЭ.

