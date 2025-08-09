В Британии с базы, где хранятся ядерные бомбы, утекла радиоактивная вода

В Британии произошел выброс радиоактивных веществ в залив Лох-Лонг
В Британии произошел выброс радиоактивных веществ в залив Лох-Лонг

Радиоактивная вода с британской военной базы в Коулпорте, где размещены боеголовки для ядерных подлодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг на западе Шотландии. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тыс. водопроводных труб на базе. В результате произошел выброс радиоактивных отходов в виде небольшого количества трития», — сказано в сообщении.

Газета также подчеркнула, что подобные происшествия на базе в Коулпорте имели место и ранее. В 2010 году здесь уже фиксировался прорыв водопровода, а в 2019 году произошли две аварии. После одной из них, в августе 2019 года, значительный объем воды оказался в зоне обработки ядерного оружия. Эта вода была загрязнена низким уровнем трития и попала в открытую канализацию, ведущую прямо в залив Лох-Лонг.

