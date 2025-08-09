Два российских атлета сумели доказать, что мельдоний попал в их организм с молоком

Два российских спортсмена избежали дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сумев доказать, что мельдоний попал в их организм с молоком. Об этом сообщила начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.
«У нас были подтвержденные случаи, когда спортсмены сдавали положительные допинг-пробы на такую субстанцию, как милдронат. Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в составе мельдоний», — передает слова Герман ТАСС.
Она также уточнила, что речь идет о редких ситуациях в практике РУСАДА — всего два подобных случая были официально подтверждены. Помимо этого, Герман отметила, что в обеих ситуациях эксперты зафиксировали крайне низкую концентрацию запрещенного вещества в анализах.
