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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:33  27 апреля 2017 7

Скончалась 300-килограммовая участница шоу, от которой отказались врачи

Врачи отказались помогать больной женщинеФото: Life.ru

В Подмосковье скончалась 58-летняя Римма Машитлова, которая из-за своего веса 300 кг стала участницей популярных ток-шоу. Как оказалось, женщину использовали для рекламы хирурга, а после окончания съемок заявили, что никто не может и не хочет ей помогать.

Во время выписки женщина чувствовала себя очень плохо, однако врачи не обращали на нее никакого внимания и не оказывали помощи. Через неделю женщина скончалась. Несколько дней до смерти Машитлова, которая была инвалидом первой группы, не могла говорить и двигаться, а только плакала, пишет Life.ru.

В марте Римму доставили в Одинцовскую больницу после того, как ей стало хуже. Позже с ней связался доктор Рашид Аскерханов, пообещав ей сделать операцию и помочь вылечиться.

Однако после телешоу никакой помощи врач не оказал, а из больницы женщину в тяжелом состоянии просто выгнали. В других местах женщину принимать отказались. Из-за того, что Машитлова не могла пройти в двери столичной квартиры, ее отвезли на дачу в Подмосковье, где она и скончалась.

Муж умершей намерен обратиться в суд и прокуратуру, чтобы написать заявление на отказавших в помощи врачей.

Лев Истомин
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