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28 апреля 2017
13:53  28 апреля 2017 0

Музыка «ВКонтакте» и «Одноклассниках» стала платной

Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, соцсети, дуров павел
Бесплатная музыка осталась в прошломФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прослушивание музыки в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» станет платным. Изменение будет запущено уже сегодня.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Mail.ru Group (владеет обеими соцсетями) за возможность послушать песни с пользователей будут брать по 149 рублей в месяц. Подписка будет работать как на настольных компьютерах, так и в мобильных предложениях. Кроме того, из соцсетей исчезнет возможность бесплатно скачивать музыку для прослушивания оффлайн. Для того, чтобы загрузить песни нужно будет воспользоваться мобильным приложением Boom, специально созданном для этих целей.

На платном режиме настояли правообладатели. Музыкальные лейблы не раз обвиняли «ВКонтакте» в пиратстве. Эта соцсеть несколько лет подряд фигурирует в списке пиратских сайтов, который составляет торгпредство США. В прошлом году Mail.ru Group подписало соглашения с такими музыкальными гигантами, как Universal Music, Sony Music и Warner Music. Предполагается, что российская корпорация будет платить лейблам отчисления от каждой прослушанной песни.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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