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01 мая 2017
30 апреля 2017
21:18  01 мая 2017 0

Путин запретил называть детей цифрами и нецензурными словами

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, палец вверх, жест рукой
Путин подписал указ о детских именахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете использования цифр, знаков препинания, должностей и нецензурной лексики при регистрации имени ребенка. Закон «Об актах гражданского состояния» подписан Владимиром Путиным.

Согласно новым правилам, родители, выбирая имя для ребенка, не смогут использовать цифры, символы и не являющиеся буквами знаки (кроме дефиса). Также теперь детей нельзя называть бранными словами, давать им вместо имен названия рангов, должностей или титулов, пишет Nation News.

Фамилию ребенка определяют строго фамилией родителей. Дети могут получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную из слов, соединенных дефисом.

Екатерина Холкина
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