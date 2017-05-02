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02 мая 2017
01 мая 2017
06:44  02 мая 2017 0

Путин и Трамп поговорят по телефону. О чем — пока неизвестно

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Третья телефонная беседа президентов США и России состоится 2 маяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным во вторник, 2 мая. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Белого дома.

Согласно графику американского президента, разговор состоится в 19.30 по московскому времени (12.30 по времени Вашингтона), сообщает «Газета.ру».

Это будет третий разговор двух президентов. Первый состоялся в конце января, второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге, отмечает РИА «Новости». О чем будет нынешний разговор, в Белом доме не уточнили.

Наталья Володина
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