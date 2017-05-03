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03 мая 2017
Главные новости Москвы
11:43  03 мая 2017 1

Всемирный банк дал Украине 150 млн долларов. Уже известно, куда их потратят

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги, кейс
Кредит позволит Украине развивать экспортФото: Pixabay

Всемирный банк выделил Украине кредит в размере 150 млн долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, нацеленного на экспорт.

Директора Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сказал, что Украина способна создавать конкурентную продукцию самого высокого качества, но нехватка финансирования тормозит этот процесс, сообщает «Русская планета».

Заем осуществит Укрэксимбанк, предоставив украинским банкам субкредиты, которые будут давать деньги украинским предприятиям, уточняет «Газета.Ru».

Кахконен отметил, что стабильное финансирование поспособствует развитию Украинского малого и среднего бизнеса, позволит вырасти экономическим показателям и увеличит экспорт.

Деньги будут потрачены на проекты в различных областях: водоснабжение, отопление, энергетика, строительство дорог, соцзащита и здравоохранение, отмечает информагентство Nation News.

За последние 25 лет, с 1992 года, Всемирный банк выделил Украине 12 млрд долларов кредитов на 70 проектов.

Семен Гринберг
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