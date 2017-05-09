Путин рассказал о судьбе русского народа в случае поражения в войне

21:19 09 мая 2017 2

Потери СССР в войне составили больше 26 миллионов человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Владимир Путин рассказал, какая трагическая судьба ожидала русский народ в случае поражения в войне. На торжественном приеме в Кремле в честь Дня Победы президент заявил, что проигрыш грозил истреблением всей нации.

Глава России сказал, что возможные последствия поражения в войне для СССР были бы намного страшнее, чем для европейцев, пишет информагентство Nation News. Согласно архивным документам нацистской Германии, русские должны были быть уничтожены или обречены на рабство.

«Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента, — цитирует слова Владимира Путина телеканал 360. — Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса».

Документы по уничтожению русских до сих пор хранятся в архивах гитлеровской Германии. Именно поэтому россияне обязаны помнить о жертвах, которые советский народ принес во время Великой Отечественной войны, подчеркнул президент России.