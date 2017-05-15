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15 мая 2017
14 мая 2017
06:05  15 мая 2017 0

Астрономы NASA засняли «вальс» двух галактик

Необычное поведение галактик обнаружилось в созвзедии ЗайцаФото: YouTube/NASA

Необычное поведение двух галактик запечатлел телескоп Hubble. Уникальные снимки, на которых две галактики как будто кружатся в вальсе, появились на официальном сайте NASA. «Танцующие» галактики обнаружились в созвездии Зайца.

Из кадров, переданных Hubble, ученые сделали вывод, что одна галактика пролетает сквозь другую со скоростью порядка 2 млн км/час, чего раньше никогда не фиксировалось, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Поведение галактик дает ученым возможность понять, что станет с Млечным путем при столкновении с огромной Андромедой, сообщает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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