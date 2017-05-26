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26 мая 2017
15:52  26 мая 2017 1

Песков не согласен с трактовкой проверки режиссера Учителя

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Песков не видит смысла волноваться из-за проверки УчителяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не нужно «сгущать краски» из-за налоговой проверки кинокомпании режиссера Алексея Учителя, так как эту ситуацию нельзя трактовать как давление на творчество.

«Контрольные органы выполняют свои функции», — отметил Песков, подчеркнув, что необходимо, чтобы проверка выполнялась в соответствии с законом.

Пока в Кремле нет информации о каких-либо нарушениях, поэтому и нет оснований для сгущения красок, считают там, пишет «Газета.ру».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запросы на проверку деятельности Алексея Учителя были личной инициативой депутата Натальи Поклонской.

Лев Истомин
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