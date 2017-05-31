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31 мая 2017
30 мая 2017
00:35  31 мая 2017 0

Туроператоры: путевки в Турцию подешевели до рекордно низкого уровня

Турция, море, флаг турции
Турецкие курорты готовы принять тысячи россиянФото: Нина Калинина © URA.RU

Российские туристы этим летом смогут приобрести путевки на турецкие курорты по необычайно низким ценым. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Турция в этом году предложила нашим соотечественникам беспрецедентно низкие цены. Они даже ниже, чем когда-то были у вожделенного, но так и не существующего пока на российском рынке Египта. В мае туры в Турцию на неделю предлагались за 10 тысяч рублей с перелетом и проживанием в трехзвездочной гостиницей на базе „all inclusive“. Летом цена повышается и достигает отметки 20-25 тысяч на человека. Но, тем не менее, Турция еще никогда не была таким дешевым направлением, как этим летом», — приводит слова Ломидзе «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в текущем году возрастет на 15%. В связи с этим представители туристического бизнеса прогнозируют снижение интереса россиян к покупке путевок по данному направлению.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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