00:35 31 мая 2017 0

Турецкие курорты готовы принять тысячи россиян Фото: Нина Калинина © URA.RU

Российские туристы этим летом смогут приобрести путевки на турецкие курорты по необычайно низким ценым. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Турция в этом году предложила нашим соотечественникам беспрецедентно низкие цены. Они даже ниже, чем когда-то были у вожделенного, но так и не существующего пока на российском рынке Египта. В мае туры в Турцию на неделю предлагались за 10 тысяч рублей с перелетом и проживанием в трехзвездочной гостиницей на базе „all inclusive“. Летом цена повышается и достигает отметки 20-25 тысяч на человека. Но, тем не менее, Турция еще никогда не была таким дешевым направлением, как этим летом», — приводит слова Ломидзе «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в текущем году возрастет на 15%. В связи с этим представители туристического бизнеса прогнозируют снижение интереса россиян к покупке путевок по данному направлению.