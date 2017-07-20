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20 июля 2017
Главные новости Москвы
18:30  20 июля 2017 0

Алексеева уговорила Путина помиловать экс-сенатора Изместьева

Президент поговорил с правозащитницей у нее домаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правозащитница Людмила Алексеева уговорила президента России Владимира Путина помиловать бывшего сенатора Совфеда от Башкортостана Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию убийств в 90-е годы и терроризм.

«Я, говорит, обещаю. Я говорю: «Я знаю, Владимир Владимирович, что, когда вы обещаете, вы обязательно выполняете. Он сказал: «Да». Теперь я завтра обрадую этим известием мать Игоря Изместьева, потому что я верю, что президент выполнит это обещание», — приводит слова Алексеевой телеканал 360.

Алексеева в четверг, 20 июля, отмечает 90-летний юбилей. Как ранее писало «URA.RU», неожиданно к ней в квартиру приехал президент, чтобы лично поздравить старейшую российскую правозащитницу. На юбилей Владимир Путин подарил Людмиле Алексеевой шикарный букет цветов и гравюру с видом ее малой родины Евпатории, отмечало издание «Русская планета». «Благодарю вас за жизнь ради людей», — сказал президент.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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