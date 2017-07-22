{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
15:09  22 июля 2017 0

Отвергнутый подругой студент убил ее новорожденного ребенка

Монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар, детская кроватка
Студент нанес малышке несколько ударов по головеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские задержали 17-летнего студента колледжа в Камышине, который жестоко избил подругу за отказ от секса, а затем убил ее маленькую дочь. Молодой человек уже дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 19-летняя девушка выпивала алкоголь в компании с двумя приятелями. Один из них воспылал к ней страстью, однако она отказала ухажеру в близости. Тогда студент жестоко избил ее. В это время за стенкой послышался детский плач. Разъяренный мужчина бросился в комнату и нанес три удара по голове малышке, которой только исполнился месяц.

Второй собутыльник вызвал в квартиру скорую помощь. Однако еще до приезда врачей девочка умерла, а ее мать доставили в больницу с тяжелой травмой головы, сообщает информагентство Nation News.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело, молодой убийца задержан и уже дал признательные показания.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров