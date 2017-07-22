Полицейские задержали 17-летнего студента колледжа в Камышине, который жестоко избил подругу за отказ от секса, а затем убил ее маленькую дочь. Молодой человек уже дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 19-летняя девушка выпивала алкоголь в компании с двумя приятелями. Один из них воспылал к ней страстью, однако она отказала ухажеру в близости. Тогда студент жестоко избил ее. В это время за стенкой послышался детский плач. Разъяренный мужчина бросился в комнату и нанес три удара по голове малышке, которой только исполнился месяц.
Второй собутыльник вызвал в квартиру скорую помощь. Однако еще до приезда врачей девочка умерла, а ее мать доставили в больницу с тяжелой травмой головы, сообщает информагентство Nation News.
В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело, молодой убийца задержан и уже дал признательные показания.