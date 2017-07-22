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22 июля 2017
17:45  22 июля 2017 0

Обезьяну, сбежавшую из цирка, ищут 70 человек, самолет и беспилотник

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, обезьяна, капуцин
Животное успело покусать женщинуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Рязанской области продолжаются поиски обезьяны, сбежавшей из цирка. В поисках животного задействованы более 70 спасателей и волонтеров, легкомоторный самолет, беспилотник и тепловизор.

Как сообщает RT, обезьяна напала на женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

Поисковая операция проводится в Рыбновском районе. Спасателям удалось определить территорию, на которой может находиться обезьяна, сообщают «Известия». Сейчас здесь выставлены патрули. В МЧС призывают граждан не пытаться самостоятельно поймать животное. Специалисты планируют применить для отлова обезьяны пневматические трубки с наркозом и ловушки.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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