В Рязанской области продолжаются поиски обезьяны, сбежавшей из цирка. В поисках животного задействованы более 70 спасателей и волонтеров, легкомоторный самолет, беспилотник и тепловизор.
Как сообщает RT, обезьяна напала на женщину. Пострадавшую доставили в больницу.
Поисковая операция проводится в Рыбновском районе. Спасателям удалось определить территорию, на которой может находиться обезьяна, сообщают «Известия». Сейчас здесь выставлены патрули. В МЧС призывают граждан не пытаться самостоятельно поймать животное. Специалисты планируют применить для отлова обезьяны пневматические трубки с наркозом и ловушки.