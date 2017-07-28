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28 июля 2017
27 июля 2017
06:22  28 июля 2017 0

Роспотребнадзор усовершенствует контроль за ГМО

Федеральная служба сможет анализировать большее количество продукции за меньший промежуток времениФото: Википедия

Роспотребнадзор собирается усовершенствовать контроль за генно-модифицированной продукцией (ГМО). Служба сможет анализировать большее количество продукции за более меньший промежуток времени благодаря изменению лабораторной методики исследования продуктов, в которых содержится ГМО.

Правда, увеличить число проверок Роспотребнадзор не сможет, так как это противоречит внедренному в службе риск-ориентированному подходу.

В утвержденном правительством плане мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года сказано о том, что Роспотребнадзор должен усовершенствовать «контроль качества пищевой продукции, полученной с использованием биотехнологий, включая ГМО». Служба, согласно данному документу, должна принять соответствующий ведомственный акт в 2017—2018 годах.

Роспотребнадзор уточнил, что их работа заключается в совершенствовании лабораторных методик обнаружения ГМО в продукции. Службу консультировал Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, сообщают «Известия».

Отметим, к производству в России разрешены 16 линий генно-модифицированных культур: одна линия свеклы, одна линия риса, три линии сои, четыре линии картофеля и семь линий кукурузы. В 36 странах, регулирующих использование генно-модифицированных культур, было выдано 2,8 тысяч разрешений на их использование. Из них, по данным на 2013 год, 918 предназначалось на корм скоту и 1,3 тысяч — для употребления в пищу, сообщает Международная служба оценки применения агробиотехнологий.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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