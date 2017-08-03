Украинские диверсанты подорвались на собственных минах в Донбассе

Украинские диверсионные группы понесли потери при попытке проникновения на территорию самопровозглашенной ДНР. По данным военного руководства республики, противник подорвался на собственных минах.
«В 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы», — цитирует предсставитель командования ДНР РИА «Новости».
Сообщается, что при отходе группа прикрытия ВСУ открыла беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия. Представители ДНР также отметили, что украинские военные начали масштабную переброску бронетехники к северным пригородам Донецка. В ДНР уверены, что в ближайшее время начнутся провокационные обстрела города и военных позиций войск республики.
Ранее «URA.Ru» сообщало, что в Мариуполе началась подготовка несовершеннолетних диверсантов из «патриотического полка», которым предстоит устраивать теракты против врагов Украины.