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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
02:18  03 августа 2017 0

Украинские диверсанты подорвались на собственных минах в Донбассе

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, огонь пламя, клуб дыма
Точные цифры потерь диверсионных групп ВСУ неизвестныФото: depositphotos.com © URA.RU

Украинские диверсионные группы понесли потери при попытке проникновения на территорию самопровозглашенной ДНР. По данным военного руководства республики, противник подорвался на собственных минах.

«В 21.00, с наступлением темноты, две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая, предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы», — цитирует предсставитель командования ДНР РИА «Новости».

Сообщается, что при отходе группа прикрытия ВСУ открыла беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия. Представители ДНР также отметили, что украинские военные начали масштабную переброску бронетехники к северным пригородам Донецка. В ДНР уверены, что в ближайшее время начнутся провокационные обстрела города и военных позиций войск республики.

Ранее «URA.Ru» сообщало, что в Мариуполе началась подготовка несовершеннолетних диверсантов из «патриотического полка», которым предстоит устраивать теракты против врагов Украины.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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