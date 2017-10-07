Все пострадавшие в аварии в Коломне пассажиры рейсового автобуса получат страховые выплаты, сообщила транспортная компания «Мострансавто».
«Пассажиры подмосковного госперевозчика „Мострансавто“ застрахованы ГК „Согаз“. Родственники погибших получат 2 млн 25 тыс. рублей», — приводит RT сообщение пресс-службы столичной автотранспортной компании.
6 октября под Коломной перевернулся автобус, в котором находились 39 человек. По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек.
Еще одна крупная автобусная авария произошла 6 октября во Владимирской области. Жертвами столкновения автобуса с поездом стали 17 человек. Всего же, как сообщает «Русская планета», в салоне находились 57 пассажиров, включая двоих детей. На железнодорожном переезде поезд врезался в автобус, в котором находились граждане Узбекистана. Автобус, как объяснили силовики, не смог покинуть переезд и уйти от столкновения из-за неисправности.