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07 октября 2017
09:31  07 октября 2017 9

Родственники погибших в перевернувшемся в Подмосковье автобусе получат по 2,2 млн рублей

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
Пассажиры рейсового автобуса были застрахованыФото: Pixabay.com

Все пострадавшие в аварии в Коломне пассажиры рейсового автобуса получат страховые выплаты, сообщила транспортная компания «Мострансавто».

«Пассажиры подмосковного госперевозчика „Мострансавто“ застрахованы ГК „Согаз“. Родственники погибших получат 2 млн 25 тыс. рублей», — приводит RT сообщение пресс-службы столичной автотранспортной компании.

6 октября под Коломной перевернулся автобус, в котором находились 39 человек. По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек.

Еще одна крупная автобусная авария произошла 6 октября во Владимирской области. Жертвами столкновения автобуса с поездом стали 17 человек. Всего же, как сообщает «Русская планета», в салоне находились 57 пассажиров, включая двоих детей. На железнодорожном переезде поезд врезался в автобус, в котором находились граждане Узбекистана. Автобус, как объяснили силовики, не смог покинуть переезд и уйти от столкновения из-за неисправности.

Сергей Демин
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