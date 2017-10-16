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16 октября 2017
22:32  16 октября 2017 1

Директор интерната для детей-инвалидов заставляла воспитанников пить мочу

4-ая Уральская индустриальная биеннале современного искусства за два дня до открытия. Екатеринбург, питьевая вода, водопой, ведро с водой
Подростков наказали за то, что они испортили водуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ярославле директор интерната для детей с особенностями развития, желая проучить трех 16-летних подростков, заставила их пить мочу. В региональном СКР проводят проверку.

В данный момент, как уточнили в пресс-службе ведомства, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в отношении директора могут возбудить уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Как выяснилось, подростки помочились в бак с питьевой водой. Педагоги, узнавшие о проступке воспитанников, отвели их к директору. Женщина заставила подростков помочиться в банки, а затем выпить содержимое, пишет телеканал 360.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка Ярославской области провели собственную проверку. «Как бы ни провинились дети, но с ними надо поступать в рамках правового поля», — отметил в беседе с изданием уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Он надеется, что департаменте образования действиям педагога дадут правильную оценку и примут соответствующее кадровое решение.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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