Директор интерната для детей-инвалидов заставляла воспитанников пить мочу

В Ярославле директор интерната для детей с особенностями развития, желая проучить трех 16-летних подростков, заставила их пить мочу. В региональном СКР проводят проверку.
В данный момент, как уточнили в пресс-службе ведомства, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в отношении директора могут возбудить уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Как выяснилось, подростки помочились в бак с питьевой водой. Педагоги, узнавшие о проступке воспитанников, отвели их к директору. Женщина заставила подростков помочиться в банки, а затем выпить содержимое, пишет телеканал 360.
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка Ярославской области провели собственную проверку. «Как бы ни провинились дети, но с ними надо поступать в рамках правового поля», — отметил в беседе с изданием уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Он надеется, что департаменте образования действиям педагога дадут правильную оценку и примут соответствующее кадровое решение.