Генпрокурор России поручил проверить рост цен на такси

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности роста цен на услуги такси в условиях перебоев с мобильной связью и интернетом. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен агрегаторами и перевозчиками в условиях ограничений работы мобильной связи и интернета», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Генпрокуратуры.
Руководитель контрольного органа поручил оперативно принимать меры при выявлении случаев нарушения прав пассажиров. Особое внимание также уделяется ситуациям, в которых имеются основания подозревать сговор между участниками рынка.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что существующие ограничения на использование мобильного интернета затрудняют выполнение им служебных обязанностей. По его словам, он сам сталкивается с перебоями в работе мобильной связи и доступа к интернету, что значительно осложняет рабочий процесс, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.