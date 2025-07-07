Хромачева вылетела в третьем круге Уимблдона

Хромачева и Штолляр не вышли в четвертьфинал Уимблдона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хромачева не продолжит борьбу в Уимблдоне
Хромачева не продолжит борьбу в Уимблдоне Фото:

Российская теннисистка Ирина Хромачева вместе с венгеркой Фанни Штолляр завершили выступление на Уимблдоне-2025. Они не прошли в четвертьфинал парного разряда. уступив Габриэле Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Итоговый счет встречи — 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).

Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. За это время Хромачева и Штолляр выполнили три эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали лишь один брейк-пойнт из пяти возможных. Их соперницы записали на свой счет два эйса, шесть двойных ошибок и смогли реализовать один брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Дабровски и Рутлифф встретятся с российско-бельгийским дуэтом в составе Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская теннисистка Ирина Хромачева вместе с венгеркой Фанни Штолляр завершили выступление на Уимблдоне-2025. Они не прошли в четвертьфинал парного разряда. уступив Габриэле Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Итоговый счет встречи — 6:7 (1:7), 6:7 (2:7). Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. За это время Хромачева и Штолляр выполнили три эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали лишь один брейк-пойнт из пяти возможных. Их соперницы записали на свой счет два эйса, шесть двойных ошибок и смогли реализовать один брейк-пойнт из двух. В следующем раунде Дабровски и Рутлифф встретятся с российско-бельгийским дуэтом в составе Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...