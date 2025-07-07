Хромачева вылетела в третьем круге Уимблдона

Российская теннисистка Ирина Хромачева вместе с венгеркой Фанни Штолляр завершили выступление на Уимблдоне-2025. Они не прошли в четвертьфинал парного разряда. уступив Габриэле Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Итоговый счет встречи — 6:7 (1:7), 6:7 (2:7).
Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. За это время Хромачева и Штолляр выполнили три эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали лишь один брейк-пойнт из пяти возможных. Их соперницы записали на свой счет два эйса, шесть двойных ошибок и смогли реализовать один брейк-пойнт из двух.
В следующем раунде Дабровски и Рутлифф встретятся с российско-бельгийским дуэтом в составе Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.
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