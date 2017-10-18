10:14 18 октября 2017 0

Вся Сеть будет подконтрольна власти Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В течение ближайших пяти лет Китай намерен создать «чистое и светлое» пространство интернета, который в перспективе ждет тотальный контроль. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 19-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

Также лидер Поднебесной отметил, что власти сделают акцент на разграничении сфер ответственности компетентных органов за появление в интернете различной информации, пишет газета «Известия».

Отметим, что съезд в Китае проходит до 24 октября, в нем принимают участие 2280 делегатов, которые обсудят работу партии за последние пять лет, сообщает портал «Экономика сегодня».