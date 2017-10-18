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18 октября 2017
17 октября 2017
10:14  18 октября 2017 0

Китай установит тотальный контроль в интернете. Через пять лет в Сети будет «светло и чисто»

Социальные сети. Курган, социальные сети, интернет, мессенджеры
Вся Сеть будет подконтрольна властиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В течение ближайших пяти лет Китай намерен создать «чистое и светлое» пространство интернета, который в перспективе ждет тотальный контроль. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 19-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

Также лидер Поднебесной отметил, что власти сделают акцент на разграничении сфер ответственности компетентных органов за появление в интернете различной информации, пишет газета «Известия».

Отметим, что съезд в Китае проходит до 24 октября, в нем принимают участие 2280 делегатов, которые обсудят работу партии за последние пять лет, сообщает портал «Экономика сегодня».

Лев Истомин
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