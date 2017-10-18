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18 октября 2017
18:14  18 октября 2017 0

Живого россиянина перепутали с солдатом, погибшим в Сирии

Евгений Куйвашев в Хомутовке., автомат, оружие, снайпер
По неофициальным данным, доброволец из России был убит выстрелом снайпераФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Татарстане СМИ перепутали с погибшим в Сирии солдатом живого мужчину.

14 октября сразу несколько изданий в Татарстане сообщили о гибели разведчика Азата Нуруллина, который поехал в Сирию в качестве добровольца. BBC пишет, что журналисты и блогеры нашли в соцсетях фотографии мужчины, которой и сопроводили свои новости. Но оказалось, что это снимки другого человека.

Мужчиной на фото оказался 26-летний электромонтажник из Казани Азат Нуруллин, узнавший о своей «смерти» от друзей и родственников. Ошибку он объяснил просто. С погибшим солдатом он оказался не только сверстником, но и почти полным тезкой. Расхождение в их отчествах всего в одну букву. «На фотографии пришедшего из Сирии гроба видно, что там погиб Азат Рафисович, а мое отчество — Раисович», — пояснил Нуруллин.

По неподтвержденным данным, доброволец из России был убит выстрелом снайпера в сирийской провинции Хомс.

Виктор Дорофеев
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