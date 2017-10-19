Изобретение позволило управлять транспортным средством
В Ростове-на-Дону водитель пассажирского автобуса, курсирующего по 39-му маршруту, починил сломавшееся транспортное средство при помощи обычной веревки.
По словам неравнодушных очевидцев, у автобуса вышла из строя педаль газа. Водитель не растерялся и протянул веревку от двигателя прямо к себе в кабину. Как пишет паблик «Ростов Главный», когда нужно было ускориться, мужчина просто тянул веревку на себя.
В социальных сетях восприняли этот случай неоднозначно. Одни пользователи удивились смекалке и изобретательности водителя, другие посетовали на плохое состояние автобусного парка в стране.