00:33 21 октября 2017 0

Заседание клуба "Валдай" прошло в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Излишняя самоуверенность, присущая западным политикам, породила феномен «стратегической фривольности» — ощущения полной безнаказанности за поступки и высказывания. Об этом шла речь на состоявшейся в пятницу, 20 октября, панельной дискуссии клуба «Валдай».

Заседание прошло в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Неправильные действия и непродуманные слова и заявления могут привести к крайне тяжелым последствиям, вплоть до локальных войн», — заявил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов,

По его словам, феномен «стратегической фривольности» породила Холодная война.

«Мировая политика превратилась в бесшабашное кабаре, когда каждый самовыражается как может, но никто не думает о том, к чему это приведет. Степень несерьезности и непонимания причинно-следственных связей между словами и событиями меня потрясает. Вообще-то нас всех учили с детства, что, когда говорится А, после этого рано или поздно будет сказано Б. В современном мире складывается такое впечатление, что многие решили, что А можно говорить бесконечно», — пояснил Федор Лукьянов.

Отметим, днем ранее президент РФ Владимир Путин осудил агрессивное поведение северокорейского режима, продолжающего ядерные испытания и угрожающая США и их союзникам ядерным ударом. Как писало «URA.RU», президент России при этом подчеркнул, что не нужно загонять в угол Северную Корею, какое бы к ней не было отношение — это суверенное государство.