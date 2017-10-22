Подполковник Бундесвера в 41 год решил сменить пол
В Вооруженных силах Германии появился первый старший офицер-трансгендер. Нетривиальная история стала поводом для шуток в Интернете.
Подполковник Бифанг, прослуживший в армии более 20 лет, на 42-м году жизни решил сменить пол. Теперь его зовут Анастасией, сообщает «Ридус» со ссылкой на немецкие СМИ.
Анастасия Бифанг — командир батальона в городе Шторков в земле Бранденбург. В свободное от службы время подполковник ходит в женской одежде, поет и играет на фортепиано.
Пользователи Интернета шутят, что у немецких солдат появилась «маманя-комбат». Подчиненные же Бифанга не видят ничего необычного в своем командире, тем более что его предшественник Торстен Ниманн открыто заявлял о своей гомосексуальности.