Экс-мэр Стамбула получил тюремный срок

Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения за публичное оскорбление должностного лица, сообщает телеканал Haberturk. Судебное разбирательство связано с высказываниями политика в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека.
«Я сказал: „Слушайте внимательно“, а прокурор ответил: „Не говорите этого, глядя на меня“. Разве мне запрещено смотреть на вас, господин прокурор?» — заявил Имамоглу в свою защиту во время судебного заседания, где обстановка накалилась из-за перепалки с прокурором.
Суд признал Имамоглу виновным по статьям «публичное оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей» и «угрозы». Кроме того, к нему применена статья 53 Уголовного кодекса Турции, предусматривающая «лишение определенных прав», включая запрет на политическую деятельность.
Имамоглу дважды одерживал победу на выборах мэра Стамбула, несмотря на сопротивление со стороны властей. Он неоднократно выступал с критикой одного из крупнейших инфраструктурных проектов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — строительства канала, который должен соединить Черное и Мраморное моря. Политик уже не раз подвергался аресту, что оба раза становилось причиной масштабных акций протеста.
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