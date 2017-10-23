Президент подписал указ об увольнении дипломата
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности замминистра иностранных дел.
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», соответствующий указ 23 октября был размещен на портале правовой информации.
В документе говорится о том, что Алексей Мешков будет освобожден от занимаемой должности из-за перехода на другую работу, пишет «Национальная служба новостей».
На посту замминистра иностранных дел России Мешкова заменит глава департамента международных организаций Александр Панкин.
Российский президент Владимир Путин уже назначал освобожденного от должности замглавы МИД РФ Алексея Мешкова послом РФ во Франции и по совместительству в Монако.