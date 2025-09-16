В зоне СВО погиб артист Львовской оперы

Украинский танцор Дмитрий Пасечник погиб в зоне проведения СВО
Пасечник погиб спустя четыре месяца в зоне СВО
Пасечник погиб спустя четыре месяца в зоне СВО
Спецоперация РФ на Украине

Украинский артист балета Дмитрий Пасечник погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Львовской национальной оперы.

Пасечник, работавший в театре с осени 2024 года, присоединился к рядам ВСУ в июне 2025 года. Через четыре месяца стало известно о его гибели. В администрации театра подтвердили факт смерти артиста и выразили соболезнования семье и коллегам.

Дмитрий Пасечник окончил факультет культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко по направлению «Хореография» в 2022 году, после чего поступил в магистратуру на ту же специальность. С осени 2024 года он был принят в труппу Львовского национального академического театра оперы и балета.

