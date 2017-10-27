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27 октября 2017
12:10  27 октября 2017 0

Собчак может пойти на президентские выборы от ПАРНАСа

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Перед Собчак стоит сложная задача — собрать подписи избирателейФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Непарламентская партия ПАРНАС может выдвинуть телеведущую Ксению Собчак как своего кандидата на выборах президента России. Анонимный Telegram-канал «Утиные истории» пишет, что об этом стало известно из окружения либерального политика Максима Каца.

Сообщается, что Кац хотел попасть в штаб кандидата, но союз Собчак с ПАРНАСом не входил в планы политика. Теперь сотрудничество либерала и кандидата в президенты может прекратится.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что только две непарламентские партии допускают помощь Ксении Собчак с регистрацией на президентских выборах — ПАРНАС и «Гражданская инициатива». Если Собчак будет выдвигаться от них, то ей придется собирать только 100 тысяч подписей избирателей, а не 300 тысяч, для участия в выборах.

Собчак в октябре объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Телеведущая ассоциирует свою кандидатуру с графой «против всех».

Виктор Дорофеев
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