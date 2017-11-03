{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
03:55  03 ноября 2017 0

Путин и Макрон выступили против отмены ядерной сделки с Ираном

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Эммануэль Макрон
В Москве и Париже уверены, что отмена ядерной сделки с Ираном недопустимаФото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эмануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, центральной темой беседы стала иранская ядерная сделка.

Отмечается, что стороны подчеркнули недопустимость пересмотра важнейшей договоренности в одностороннем порядке и высказались за четкую реализацию совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации. Кроме того, Макрон и Путин обсудили итоги седьмой Международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 30—31 октября. Обе стороны отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность полной отмены соглашения по иранской ядерной программе. Документ предусматривает постепенное ослабление санкции против Тегерана в обмен на отказ от развития военной ядерной программы. В ответ на угрозы из Вашингтона руководство исламской республики заявило, что готово выйти из ядерного соглашения.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров