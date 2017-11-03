Путин и Макрон выступили против отмены ядерной сделки с Ираном

03:55 03 ноября 2017 0

В Москве и Париже уверены, что отмена ядерной сделки с Ираном недопустима Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эмануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, центральной темой беседы стала иранская ядерная сделка.

Отмечается, что стороны подчеркнули недопустимость пересмотра важнейшей договоренности в одностороннем порядке и высказались за четкую реализацию совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации. Кроме того, Макрон и Путин обсудили итоги седьмой Международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 30—31 октября. Обе стороны отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность полной отмены соглашения по иранской ядерной программе. Документ предусматривает постепенное ослабление санкции против Тегерана в обмен на отказ от развития военной ядерной программы. В ответ на угрозы из Вашингтона руководство исламской республики заявило, что готово выйти из ядерного соглашения.