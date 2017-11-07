20:37 07 ноября 2017 0

Сысоев отметил, что современному русскому языку не хватает уважения Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Госдумы Владимир Сысоев, родом из Тюмени, предложил преподавать детям в школах речевой этикет, которым пользовались в Российской империи до революции 1917 года. Парламентарий обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Владимир Сысоев подчеркивает, что дореволюционный этикет отличался строгими правилами и имел собственную грамматику, а все обращения времён царской России несли в себе уважительное отношение, которого не хватает современному русскому языку. Парламентарий отметил, что введение старых правил повысит моральный облик общества, сообщает Life.ru.

«Например, „мама“ и „папа“ писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение», — цитирует депутата издание.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что депутат Госдумы Владимир Сысоев собирается вернуть традиционный брак, который был до революции. Он изъявил желание юридически уравнять церковное венчание с браком, зарегистрированным в ЗАГСе.