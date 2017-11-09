07:53 09 ноября 2017 0

Милонов считает решение немцев безумием Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Решение конституционного суда Германии о регистрации «третьего пола» в ЗАГСе ведет к «самоуничтожению немецкого народа», считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Парламентарий заявил, что принятое решение — это «вызов божественному мироустройству».

Федеральный конституционный суд Германии включил графу «третий пол» в записи актов гражданского состояния. В суде решили, что существование только двух граф о гендерной принадлежности противоречит запрету на дискриминацию.

Включение и признание третьего пола — не только противоречие законам биологии, а, прежде всего, вызов божественному мироустройству. Называть мужчину не мужчиной и не женщиной, а кем-то третьим, или наоборот — это безумие, — цитирует Виталия Милонова РИА «Новости». — Германия, к сожалению, встала на вершину безумства и катится с огромной горы, в конце которой будет самоуничтожение немецкого народа».

Ранее Виталий Милонов предложил запретить в России продажу журналов Playboy из-за того, что на обложке одного из последних номеров был изображен трансгендер, пишет «Национальная служба новостей». По мнению депутата, такую картинку можно трактовать, как пропаганду смены пола.