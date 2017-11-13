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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:18  13 ноября 2017 1

Мутко ответил немецкому журналисту, заявившему, что Россию не пустят на Олимпиаду-2018

XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, мутко виталий, съезд ер, единая россия
Виталий Мутко обвинил немецкого журналиста во лжиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Информация немецких СМИ о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ничем не подкреплена, заявил заместитель председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко.

«У западных СМИ уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать», — цитирует Мутко «Федеральное агентство новостей».

Вице-премьер добавил, что слова иностранного журналиста являются ничем иным, как «продуманной работой по дискредитации России». «Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился», — отметил Мутко.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что WADA отказывается восстановить РУСАДА в ноябре, вследствие чего российская сборная будет отстранена от Олимпийских игр-2018 в Южной Корее, напоминает «Национальная служба новостей». Журналист подчеркнул, что Россия не выполнила предъявленные ей требования, в частности, признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб.

Ранее в WADA было названо главное условие участия России в Олимпиаде-2018. Для этого наша страна должна согласиться с выводами независимой комиссии антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Нина Калинина
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