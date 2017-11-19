Полет в космос гражданина Украины на американском шаттле делает страну космической державой, уверен Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина — космическая держава. Поводом для громкого заявления стала памятная дата: ровно двадцать лет назад украинский космонавт Леонид Каденюк полетел в космос на корабле NASA «Коламбия».
«С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы. Именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран, а Киев является активным участником международных космических программ», — приводит агентство Nation news слова Порошенко.
Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995-м поменял его на украинское.