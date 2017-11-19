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19 ноября 2017
16:52  19 ноября 2017 0

Порошенко объявил Украину космической державой из-за полета украинца на американском шаттле

Полет в космос гражданина Украины на американском шаттле делает страну космической державой, уверен ПорошенкоФото: wikipedia.org

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина — космическая держава. Поводом для громкого заявления стала памятная дата: ровно двадцать лет назад украинский космонавт Леонид Каденюк полетел в космос на корабле NASA «Коламбия».

«С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы. Именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран, а Киев является активным участником международных космических программ», — приводит агентство Nation news слова Порошенко.

Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995-м поменял его на украинское.

Данил Бардин
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