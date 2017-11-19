Заявление главы Минобороны Польши Антони Мачеревича, увязавшего политику КНДР с агрессивными планами России, являются ретрансляцией позиции властей США. С такой оценкой выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«Польша — то государство, которое имеет определённые амбиции, а также обиды на Российскую империю. И поэтому они готовы сотрудничать с Америкой даже в таких лживых заявлениях, направленных на оправдание ничем не обоснованной группировки, которую сегодня разворачивают США на границе с Россией. Они марионетки, которые должны говорить то, что им скажут. А польский министр просто хлеб свой отрабатывает», — цитирует Шерина телеканал RT.
Ранее министр обороны Польши назвал совместные учения России и Белоруссии подготовкой Москвы к агрессии. По мнению Мачеревича, учения «Запад 2017» фактически являются началом «горячей войны».