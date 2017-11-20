Главный редактор киргизской газеты «Де-Факто» Амантур Мусагулов выпросил часы у президента республики Алмазбека Атамбаева на пресс-конференции. Журналист подошел к микрофону и рассказал, что ему якобы приснился сон, в котором киргизский лидер сделал ему такой подарок.
В ответ Атамбаев рассмеялся, пишет «Life.ru», и сказал: «Хорошо, хоть не брюки попросил». Затем киргизский президент снял с руки часы и вручил их Мусагулову. Тот с довольным видом отправился на свое место в зале.
РИА «Новости» со ссылкой на главу президентской администрации Алмаза Усенова пишет, что часы — это специальный подарок, который президент дарит, когда отмечает чьи-то заслуги. На них есть надпись «Айкол Манас» (Манас великодушный — герой киргизского эпоса).