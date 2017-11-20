{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
14:25  20 ноября 2017 0

Журналист выпросил у президента на пресс-конференции часы. «Хорошо, хоть не брюки». ВИДЕО

Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, старость, антиквариат, командирские часы, наручные часы, раритет, часы зик
Часы оказались специальным подарком, который президент вручает за заслугиФото: Александр Мамаев © URA.RU (архив)

Главный редактор киргизской газеты «Де-Факто» Амантур Мусагулов выпросил часы у президента республики Алмазбека Атамбаева на пресс-конференции. Журналист подошел к микрофону и рассказал, что ему якобы приснился сон, в котором киргизский лидер сделал ему такой подарок.

В ответ Атамбаев рассмеялся, пишет «Life.ru», и сказал: «Хорошо, хоть не брюки попросил». Затем киргизский президент снял с руки часы и вручил их Мусагулову. Тот с довольным видом отправился на свое место в зале.

РИА «Новости» со ссылкой на главу президентской администрации Алмаза Усенова пишет, что часы — это специальный подарок, который президент дарит, когда отмечает чьи-то заслуги. На них есть надпись «Айкол Манас» (Манас великодушный — герой киргизского эпоса).

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров