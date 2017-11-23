21:04 23 ноября 2017 0

Прохожие не стали ждать полиции и наказали водителя сами Фото: скрин с видео

Возмущенные прохожие едва не линчевали водителя элитного автомобиля BMW X6. Он припарковал машину на проезжей части, преградил дорогу для проезда общественного транспорта.

Инцидент произошел вблизи станции метро «Лукьяновская», когда автолюбитель решил заскочить с супермаркет, перегородив при этом путь трамваям и троллейбусам, передает телеканал 360.

Когда мужчина вернулся и сел в машину, группа недовольных горожан силой вытащила его обратно и принялась избивать. Инцидент попал на видео, которое в этот же день разместили в интернете.